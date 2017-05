Streljal zaradi 14-letnega dekleta

KERINOV GRM – V sredo pred deveto zvečer se je zgodil fizični obračun med Romi v Kerinovem Grmu, ki se je stopnjeval do streljanja, spor pa naj bi nastal zaradi 14-letnega dekleta. »Sredi ceste so nas napadli Moran Jurkovič in njegovi sorodniki, in sicer zato, ker sem ga jaz ovadil zaradi njegove 14-letne hčerke, ki je bila najprej z mojim sinom, potem pa sem mu jo pripeljal nazaj prav zato, ker je še premlada. Ko je izvedel, da sem ga ovadil, mi je začel groziti, sinoči me je hotel ustreliti, a sem zbežal, je pa zadel mojega brata Damjana. Le en centimeter, in bi ga ubil,« je dejal Dejan Brajdič in dodal, da je bil njegov brat obstreljen, a je že v domači oskrbi.



Kaj natančno se je dogajalo v naselju, je še preuranjeno govoriti. Dejan nam je predstavil le svojo plat zgodbe, Moranova številka mobilnega telefona je bila nedosegljiva, so pa tudi njega v sredo zvečer ranjenega odpeljali v bolnišnico. Pri nekaterih drugih Romih pa izvemo vse dobro o Moranu, bivšem romskem občinskem svetniku, ki je zaposlen, in prav on naj bi s svojim pristopom pripomogel k temu, da se je občutno povečal obisk romskih otrok pri pouku, saj jih vozi v šolo.



Policisti so bili še v naselju, opravljali so razgovore in verjetno tudi kakšno hišno preiskavo, nam pa je Alenka Drenik s Policijske uprave Novo mesto potrdila, da se je zgodil incident: »Okoli 20.40 so bili policisti obveščeni, da se je v naselju na območju Krškega zgodil pretep, v katerem naj bi bilo udeleženih več ljudi, uporabljeno naj bi bilo tudi strelno orožje. Na kraj dogodka je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so vzpostavili javni red in mir, reševalci pa so oskrbeli pet lažje poškodovanih. Policisti še ugotavljajo okoliščine in bodo po zaključeni preiskavi zoper kršitelje in osumljence ukrepali v skladu s pooblastili in pristojnostmi.«