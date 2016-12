Streljal na policista in se zraven smejal

Zasegli so mu celo orožarno. Foto: PU Maribor

MARIBOR – Oblečenega povsem v črno sta pravosodna policista iz mariborskega zapora na sodišče pripeljala 32-letnega Sinišo Franka iz Zgornjih Poljčan. Ta je konec julija letos med hišno preiskavo, ki so jo policisti hoteli opraviti na njegovem domu, streljal na policista. Obtožnica, ki jo zastopa tožilka Mateja Artenjak, ga bremeni, da je policistom preprečil uradno dejanje, ko je zračno pištolo najprej usmeril v smeri policista Aleksandra Hajška, zatem pa izstrelil še naboj. »Obtoženi je sprožil z jasnim namenom, da policista zadene,« je sodišču razlagala tožilka.



Izbral je molk



Četudi je imel obtoženi Siniša Frank možnost, da bi pojasnil nedorečene stvari, se je odločil, da bo molčal. »Ne bo se zagovarjal,« je dejal njegov zagovornik, odvetnik Rok Keršič. Zato je sodnica Danila Dobčnik Šošterič prebrala, kaj je obtoženi povedal pred preiskovalnim sodnikom. Takrat je razlagal, da se je med letoma 2003 in 2011 že štirikrat zdravil na psihiatričnem oddelku mariborske bolnišnice. Velike težave je imel tudi z uživanjem alkohola, saj je tega redno užival že od sedmega razreda osnovne šole. »Dnevno sem popil med šest in dvanajst velikih steklenic piva,« je pojasnil. A alkohol ni bila edina opojna substanca, saj je poleg vsega konzumiral najmanj pet gramov marihuane na dan.

