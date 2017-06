Streljal na bivšo in skrivnostno izginil

NOVO MESTO – Devetega maja po peti zjutraj se je Jerica Vaupič z Dob pri Kostanjevici na Krki odpravila od doma v službo. Stekla je že po stopnicah, ko se je pred njo pojavil njen bivši partner Jože Pirh. Pritisnil je na spro- žilec, a je pištola zatajila, je pa streljal, ko se je njej že uspelo umakniti v stanovanje. Krogla je prebila steklo vhodnih vrat in jo za las zgrešila. Po tem dogodku so se za Pirhom izgubile sledi. Novomeška policija je še istega dne objavila poziv, da išče 60-letnika iz Novega mesta zaradi suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Dobili so namige, kje je bil viden, policisti, tudi s službenimi psi, gasilci, potapljači, kostanjeviški jamarji, pa lovci, tako slovenski kot hrvaški, so prečesali širše območje Gorjancev in Krko od Otočca do Karlč, naselja nekoliko nižje od Kostanjevice, a brez uspeha.

