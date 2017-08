Strela zanetila požar, reševali telička in traktor

RADUHA – Ob 14.54 je v Raduhi, občina Luče, zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje v izmeri približno 30 x 12 metrov, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Prisebni domači so zaradi odmaknjenosti lokacije pred prihodom gasilcev iz objekta rešili telička, traktor s priključki, osebno vozilo in nekaj kmetijskih pripomočkov.



Gasilci PGD Luče, Okonina, Ljubno ob Savinji in Radmirje so preprečili širitev ognja na bližnjo stanovanjsko hišo in dva pomožna objekta, nato pa požar omejili in pogasili ter sanirali pogorišče.

Ogenj je objekt v celoti uničil, prav tako pa nekaj traktorskih priključkov, kmetijskega orodja in krmo za živino.