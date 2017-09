Strela udarila v hišo in jo poškodovala

ŠALEK – V soboto okoli 16.25 je v Šaleku v občini Velenje strela udarila v stanovanjsko hišo.



Gasilci PGD Velenje so s termokamero pregledali objekt. Dežurni Elektra Celje je izklopil električno energijo. Uničena je električna napeljava v hiši, poškodovani sta fasada in streha na hiši, sporoča uprava za zaščito in reševanje.