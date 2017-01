Streha v ognju

KRANJ – V četrtek ob 23.47 je na Cankarjevi ulici zagorela streha stanovanjskega objekta, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Požar, v katerem so bili poškodovani ostrešje, podstrešni bivalni prostori in soba v nižjem nadstropju, so pogasili gasilci JZ GRS Kranj, PGD Kokrica, Britof in Primskovo.