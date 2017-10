Strašno: to je že peta današnja žrtev

GRLIČE – Črni statistiki današnjega dne kar ni in ni videti konca. S policijske uprave PU Celje poročajo, da je v hudi prometni nesreči v Grličah umrl 55-letni motorist. To je danes že peta žrtev na slovenskih cestah, od tega tretji motorist.

Prva nesreča s tragičnim izidom se je zgodila na avtocesti, v kateri sta umrla 39-letni in 28-letni sopotnik v vozilu, ki je čelno trčilo v zadnji del tovornega vozila . Druga nesreča s smrtnim izidom se je zgodila na območju PU Kranj v Vrbi , tretja nesreča se je zgodila ob 13.07 na regionalni v Lenartu. Tam je umrl 70-letnik , v Grličah pa je umrl 55-letnik.

Kot so sporočili s PU Celje se je nesreča zgodila okoli 16.30, ko je motorist prehiteval tovorno vozilo na nepreglednem delu vozišča. Motorist je izgubil oblast, zapeljal izven vozišča in trčil v stanovanjsko hišo. Do stika med motoristom in tovornim vozilom naj ne bi prišlo, so še dodali.

Poškodbe motorista so bile tako hude, da je ta umrl na kraju nesreče.