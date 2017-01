Strašno: deblo se je skotalilo čezenj

VOLARJE – V sredo ob 13.22 se je zgodila huda nesreča pri delu . Policiste so obvestili, da se je med spravilom lesa v gozdu nad naseljem Volarje pod grebenom Mrzlega vrha huje poškodoval 28-letni delavec.

Ta je spravljal hlodovino po pobočju navzdol s traktorskim vitlom. Traktor je bil parkiran na makadamski poti. Po ugotovitvah policije je zaradi naklona terena prišlo do nenadzorovanega drsenja zapetih debel oziroma hlodovine po pobočju, pri čemer je eno izmed debel (dolžine približno dvajset metrov in debeline pol metra) 28-letnega delavca zadelo in podrlo ter nato zdrselo čez njegove noge.

Poškodovan je obležal na hrbtu, njegove klice na pomoč pa je slišal njegov 33-letni prijatelj, ki je bil nekaj deset metrov stran na makadamski poti Volarje–Mrzli vrh in o tem obvestil pristojno službo (RCO Nova Gorica).

Vojaški helikopter

Poleg policistov in reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Tolmin so bili po nesreči na kraj napoteni tudi pripadniki GRS Tolmin in gasilci PGD Tolmin, ki so huje poškodovanemu delavcu nudili prvo pomoč. Poškodovanega so z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policija je poleg preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Tujo krivdo so izključili.