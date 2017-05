Strašna nesreča: z invalidskim vozičkom s ceste

PONIKVE – Ob 18.18 je na gozdni cesti Škocjan–Ponikve invalid z vozičkom zapeljal z gozdne ceste po pobočju.

Posredovali so gorski reševalci GRS Ljubljana, invalida oskrbeli in ga z nosili prenesli do ceste, kjer so ga prevzeli reševalci NMP in ga odpeljali v bolnišnico.