Stranišče znova zagorelo

GORNJA RADGONA – V četrtek popoldne so z Uprave RS za zaščito in reševanje sporočili, da sta »na parkirišču na Prešernovi cesti v Gornji Radgoni zagorela prenosno stranišče in manjši koš za odpadke, oboje pa so pogasili gasilci PGD Gornja Radgona«. Še eden od požarov, bi si marsikdo mislil, a omenjeno prenosno stranišče je v letu in pol zagorelo že drugič. V prvih dneh lanskega marca so radgonski gasilci prav tako odhiteli na osrednje mestno parkirišče za avtobusno postajo, a je kljub hitremu posredovanju plastično stranišče takrat ogenj povsem uničil.



Vzrok tokratnega požara in višina materialne škode še nista znana, kraj požara pa so si ogledali tudi policisti.



Glede na to, da v Gornji Radgoni na tej avtobusni postaji, kjer je hkrati največje javno mestno parkirišče, zdaj znova ni stranišča, bodo občani zagotovo nestrpno čakali, kdaj bo spet na voljo ta nujno potrebni objekt. »Bil sem na sprehodu, ko sem zagledal, da gorijo stranišča. Nemudoma sem poklical intervencijsko številko 112 in že po šestih minutah so gasilci PGD Gornja Radgona bili na kraju. Zaslužijo si vse pohvale za hitro in tudi učinkovito posredovanje, žal pa jim stranišč ni uspelo rešiti,« nam je povedal ugledni Radgončan, sicer dolgoletni ravnatelj OŠ Gornja Radgona, lokalni politik, humanist in kulturnik Dušan Zagorc, ki je bil priča dogodku.