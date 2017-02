Stop za nasilje v družini

NOVA GORICA – Eno od temeljnih poslanstev policije je zagotavljanje osebne varnosti in življenja ljudi, kar se med drugim odraža v obravnavi problematike nasilja v družini. Glede na večje število žrtev prekrškov in kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini to govori o razsežnosti tega družbenega problema. Zato je pomembno, da vsi, ki se ukvarjajo z reševanjem problematike nasilja v družini, v javnosti vzbudijo ničelno toleranco do nasilja v družini. Po zakonu o preprečevanju nasilja v družini je nasilje vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu oziroma zanemarjanje družinskega člana. Gre za vprašanje zlorabe družbene moči, potrebe po prevladi in nadzorovanju ene osebe nad drugo. Tovrstni vedenjski vzorci so posledica neenakomerne porazdelitve moči med spoloma ter med starši in otroki. Nasilje v družini je pogosto v razmerjih, v katerih ga dovolijo ali celo jemljejo za družbeno sprejemljivo vedenje. Nasilje v družini je splošni družbeni problem, saj posega v temeljne človekove pravice. Tak pogled je izražen tudi v kazenskem zakoniku, kjer je nasilje v družini določeno kot samostojno kaznivo dejanje (191. člen KZ-1).



Na novogoriški policijski upravi ugotavljajo, da je bilo leta 2016 število prijav v zvezi s problematiko nasilja v družini statistično v upadu (tako glede števila prijav kaznivih dejanj kot kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru). Tako so lani na tem območju obravnavali skupno 74 (leta 2015 pa 124) oziroma za 40,4 odstotka manj kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru in 94 (125) oziroma za 24,2 odstotka manj kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini. Med vsemi kaznivimi dejanji z elementi nasilja je izstopalo nasilje v družini: obravnavali so 49 (64) kaznivih dejanj, 23 (17) kaznivih dejanj grožnje (135. člen KZ-1) in 9 (10) kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja (192. člen KZ-1).



Policisti PU Nova Gorica so lani izrekli 28 (43) ukrepov prepovedi približevanja. V 10 (5) primerih je ta ukrep razveljavil dežurni preiskovalni sodnik ali senat okrožnega sodišča. Prav tako so 5 (22) kršiteljem izrekli globo z izdajo plačilnega naloga zaradi neupoštevanja odredbe glede prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju.



Kot je poudaril policijski inšpektor Janko Mencinger, so bila v vseh postopkih uporabljena vsa pooblastila za učinkovito obravnavo tovrstnih kršitev, ki so potrebna za zaščito žrtev nasilja v družini. V nujnih primerih policija samostojno izreče prepoved približevanja, da zagotovi varnost žrtvi in prepreči nadaljnje nasilje.