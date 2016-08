Stiska nad Bovcem: pohodnik doživel infarkt

BOVEC – Uprava za zašito in reševanje poroča o stiski, ki jo je zjutraj v gorah nad Bovcem doživel pohodnik.

Ob 9.15 je na poti na Rombon iz smeri Kluž v občini Bovec pohodnik doživel srčni infarkt. Posredovali so reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRS na Brniku, ki so pohodnika s helikopterjem SV prepeljali v jeseniško bolnišnico in nato v UKC Ljubljana.