Štirje so se rešili iz avtomobila, enega odpeljali reševalci

STARŠE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči četverice v avtomobilu.

Ob 9.30 je v Staršah osebno vozilo zdrsnilo s ceste, zapeljalo v obcestni jarek in se prevrnilo na streho. Vsi potniki so se sami varno rešili iz vozila. Poklicni gasilci PGB Maribor, gasilci PGD Starše in Ptuj so zavarovali kraj nesreče, vozilo postavili na kolesa in ga izvlekli iz jarka, odklopili akumulator in iztekle motorne tekočine posipali s sredstvom za nevtralizacijo.

Reševalci so eno poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali na zdravljenje v SB Ptuj.