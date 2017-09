Štirje povozili podstavek in poškodovali vozila

SELO – V ponedeljek so policisti obravnavali poškodovanje štirih osebnih avtomobilov (platišč in pnevmatik) na odseku hitre ceste Selo–Ajdovščina, kjer potekajo obnovitvena oziroma gradbena dela. Vozila so se poškodovala zaradi povoženja podstavka markerja na vozišču.



Policisti PP Ajdovščina so primere zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, poroča PU Nova Gorica.