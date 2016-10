Štirje moški so jo pri Ljubljani povabili k igri, nato so ji naredili tole

LJUBLJANA – V torek okoli 2.30 so policiste obvestili o drzni tatvini na počivališču Barje.

Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da so štirje neznani moški 63-letni oškodovanki, državljanki Makedonije, odtujili denar, ki ga je držala v rokah.

Neznanci so pred sanitarijami na počivališču Barje igrali »kocke«. Pri tem so oškodovanko pozvali, naj se jim pridruži. Ko je ta iz torbice vzela denar, ji ga je eden izmed četverice izpulil iz rok, nato pa so vsi štirje peš zbežali med tovornjake, kjer so imeli skrit avto.

Odpeljali so se z osebnim avtomobilom črne barve VW ali škoda karavan tujih registrskih oznak.