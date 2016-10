Štiristo kvadratov v plamenih, gasilci reševali živali

LENART – V četrtek nekaj minut pred 2. uro je na Cmureški cesti zagorelo gospodarsko poslopje velikosti okoli 40 krat 10 metrov.

Posredovali so gasilci iz PGD Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Benedikt. Iz hleva so rešili vse živali ter požar omejili in pogasili.

Ogenj je uničil celotno ostrešje s kritino ter opremo v objektu. Nastala je večja materialna škoda, ki jo bodo ocenili pristojni organi.