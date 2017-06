Štirim uspelo, dvema ne

LJUBLJANA – Policisti so bili v sredo obveščeni o šestih vlomih, od tega je v dveh primerih ostalo pri poskusu.

V Šiški so neznanci vlomili v hišo, od koder so odtujili večjo količino nakita in lastnika oškodovali za več tisoč evrov, za Bežigradom pa so vlomili v stanovanje in odtujili denar. V Grosupljem so vlomili v vrtno lopo, iz katere so odtujili ribiško opremo, za Bežigradom pa so vlomili v vozilo in odtujili zračno blazino, so sporočili iz PU Ljubljana.