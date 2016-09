Številke šasije odrezane, imel je tudi boksar

KOPER – V sredo so ob 22. uri policisti v Kopru ustavili 17-letnega domačina, ki je vozil neregistrirano gilero runner 180. V postopku so ugotovili, da so številke šasije odrezane, zato so vozilo zasegli. Vozniku bo napisan obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, ker je vozil brez čelade ter neregistriran in tehnično ne brezhiben motor. Zasegli so mu tudi boksar.

Plačilni nalog bo dobil tudi njegov zakoniti skrbnik.