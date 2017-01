PRVAČINA – V sredo v večernih urah so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih na območju Prvačine, kjer je prišlo najprej do verbalnega in nato do fizičnega spora med sorodniki.

Policisti so enemu udeležencu spora, 46-letnemu moškemu, zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.