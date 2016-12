Stena se je pregrela, škode za 50 tisočakov

LJUBLJANA – V petek, 23. decembra, pozno zvečer je zagorelo v stanovanjski hiši na Langusovi ulici v Ljubljani. Posredovali so policisti, ki so kraj zavarovali, in gasilci, ki so pogasili požar.

Ugotovljeno je bilo, da je do požara prišlo zaradi pregretja stene, skozi katero poteka dimnik. Zaradi tega je zagorela garderobna omara, požar pa se je razširil po celotnem prostoru.

V požaru je nastalo za okoli 50.000 evrov škode. Zaradi vdihovanja dima sta bili na preventivni pregled odpeljani dve osebi.