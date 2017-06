Steklo na vratih tožilstva razbil pomotoma

PTUJ – »Ne priznam, kar se mi očita,« je bil včeraj na ptujskem okrožnem sodišču kratek in jedrnat 34-letni Aleksander Anželj. Možakar, po izobrazbi kmetijski tehnik, je moral stopiti pred sodnico Katjo Kolarič, ker je sredi maja pozvonil na ptujskem okrožnem tožilstvu in nato želel nasilno vstopiti. Strojepiska ga je prepoznala in ga ni spustila v zgradbo, saj se je spomnila, da je obtoženi dva meseca pred obravnavanim incidentom prostore tožilstva zapuščal z besedami: »Ni čudno, da se komu zmeša. Vse je treba postreliti.« Zagovornica obtoženega, odvetnica Metka Slanič, je sodišču včeraj poskušala pojasniti: »Bila sem na pogajanjih na tožilstvu. A višina predlagane kazni v zameno za priznanje za tovrstno kaznivo dejanje ni sprejemljiva.« Izvedeli smo, da mu je tožilstvo ponujalo desetmesečno zaporno kazen. Po kratkem posvetu s klientom na hodniku pred sodno dvorano je bilo njeno mnenje neomajno: »Šlo je za steklo, ki bi se zlomilo, kdor koli bi se naslonil nanj.« Zatem je vidno shujšani Anželj še pojasnil: »Poškodoval sem steklo, a ne nalašč.« Toda vodja ptujskega tožilstva Diana Šeruga je povedala povsem drugačno zgodbo. Aleksander Anželj naj bi razbil steklo in vpil: »Na tožilstvu so sami lažnivci, kradljivci in kurbe.« Medtem ko je kritičnega dne udrihal po steklu, pa so zaposleni na pomoč poklicali policijo. Ti so ga prijeli in odpeljali v pridržanje, po odločitvi preiskovalnega sodnika pa tudi v pripor. Izvedeli smo, da naj bi Anželj od tožilstva zahteval, naj mu vrnejo stvari, ki so mu jih zasegli med hišnimi preiskavami. Obravnavan je bil zaradi suma, da je del mamilarske združbe, zaradi česar so mu stvari (med drugim tudi denar) odvzeli. Ker jih ni dobil nazaj, je poskušal to izsiliti od tožilstva