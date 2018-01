Steklenica žganja, gotovina in športne copate

CELJE, SLADKA GORA – Na Ostrožnem je neznanec skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je steklenico žganja.

Na Sladki Gori so obravnavali vloma v dve stanovanjski hiši. V prvem primeru je neznanec v hišo vlomil skozi balkonska vrata in ukradel nekaj hrvaških kun in več kosov zlatnine. Tudi v drugem primeru je v hišo vlomil skozi balkonska vrata. Ukradel je nekaj gotovine in športne copate, so o včerajšnjem dogajanju med drugim zapisali v poročilu PU Celje.