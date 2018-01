Stefan Cakić prebral izjavo. To je povedal

LJUBLJANA – Danes je na sodišču v Ljubljani potekal predobravnavni narok, na katerem se je o krivdi lahko izrekel Stefan Cakić, ki naj bi končal življenje igralca Gašperja Tiča. Pred sodnikom krivde ni priznal, je pa prebral izjavo, v kateri je povedal, da je on tisti, ki je ljubljanskega gledališčnika zabodel, da pa tega ni naredil, ker bi želel, da umre. Dejanje globoko obžaluje, se pa dogodka ne spominja najbolje. Vsekakor trdi, da ni bilo naklepa. Družini pokojnega je izrekel sožalje, s pokojnim se nista dolga poznala, a ga je cenil in mu ni želel smrti.

Žal ne morem vrniti časa.

»Vsak dan do konca življenja se bom spraševal, kako je do tega lahko prišlo,« je izjavil pred polno sodno dvorano. Dodal je, da je edini razlog nepriznavanja krivde, da ne more sprejeti očitka, da mu je želel smrt.

Tako zagovornik Cakića kot tožilstvo se strinjata, da bi sojenje potekalo za zaprtimi vrati, torej brez javnosti.

Glavna obravnava se bo začela predvidoma 30. januarja.