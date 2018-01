Ste videli voznika audija A4, ki je povozil pešca? Javite se policiji

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti obravnavajo prometno nesrečo s pobegom, ki se je pripetila okrog 14.20 na lokalni cesti zunaj naselja Željne–Klinja vas na Kočevskem.

Do zdaj je znano, da sta bila v nesreči udeležena pešec, ki je dobil hude poškodbe, in voznik audija A4 (po vsej verjetnosti karavan), ki je po trčenju odpeljal.

Vse očividce in tiste, ki bi imeli koristne informacije o prometni nesreči ali vozniku, prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali pokličejo na postajo PP Ljubljana na tel. št. 01 583 8820 ali na anonimni telefon 080 1200 in tako pomagajo pri izsleditvi pobeglega voznika.