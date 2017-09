Ste videli roparja, ki je grozil z nožem in poškodoval občana?

LJUBLJANA – V sredo okrog 21.30 so policiste obvestili o ropu v športnem centru na Dunajski cesti.

Po do zdaj zbranih podatkih je znano, da je v recepcijo vstopil neznani zamaskirani moški in od receptorke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z grožnjo in nožem, nato pa sam odtujil blagajno z denarjem in zbežal.

Beg mu je poskušal preprečiti občan, ki ga je storilec pri tem poškodoval po roki. S kraja je zbežal z vozilom, poškodovani občan pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center, poroča PU Ljubljana.

Opis storilca

Moški, star med 20 in 25 leti, visok med 175 in 180 cm, vitke postave. Oblečen je bil v spodnji del trenirke modre barve, zgoraj je nosil pulover črne barve z napisom Adidas in kapo rjave barve. Čez obraz je imel ruto svetlo modre barve.