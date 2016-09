Ste videli nesrečo pri Tosami? Policija prosi za pomoč

VIR – Danes ob 11.55 so policisti PP Domžale v semaforiziranem križišču zunaj naselja Vir pri tovarni Tosama obravnavali prometno nesrečo, v kateri je nastala materialna škoda. Trčila sta tovornjaka, in sicer mercedes benz, ki je peljal iz naselja Količevo proti avtocesti, in fiat ducato, ki je peljal iz smeri Domžal proti Dobu.

Zaradi razjasnitve okoliščin pri PU Ljubljana naprošajo vse, ki bi kar koli vedeli o prometni nesreči, da pokličejo na številko 113 ali na PP Domžale (01 724 6580).