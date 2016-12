Ste videli moškega v belih hlačah, s temnim zgornjim delom in kapo s ščitnikom?

CELJE – V torek pozno popoldne so policisti na parkirišču Ulice bratov Vošnjakov obravnavali drzno tatvino. Zgodilo se je, medtem ko je voznica pomagala starejši sopotnici iz vozila – neznani storilec je iz vozila ukradel dve ženski torbici.

Storilec, moški srednjih let, oblečen v bele hlače in temnejši zgornji del, s kapo s ščitnikom na glavi, je pobegnil proti bližnjim stanovanjskim blokom, so zapisali v poročilu PU Celje.