Ste videli Maja? Brez zdravil lahko umre

LJUBLJANA, PARIZ – Tudi mi upamo, da je 14-letni Maj Čučkov še vedno živ, ter se pridružujemo upanju zlasti njegovega očeta Zlatjana, našega priznanega filmskega in televizijskega montažerja, skozi njegove roke je šlo, denimo, tudi 28 slovenskih celovečercev.



Zlatjan je v petek sporočil slovenski policiji, da se je za njegovim sinom izgubila vsaka sled.



Z Majem sta se nazadnje slišala prejšnji petek, 23. septembra je bilo to, ko je bil njegov hudo bolni sin, ki trpi za dedno okvaro ledvic, hospitaliziran v neko bolnišnico v Parizu.



Policisti, ki za zdaj še niso ugotovili, kje je, so medtem razvozlali, da je že desetega avgusta s svojo mamo odpotoval iz Slovenije v Francijo. Z Zlatjanovo nekdanjo ženo Evo Julijo, izvrstno violončelistko, članico številnih zasedb, ki je končala podiplomski študij v Parizu in bila več let tudi članica Simfonikov RTV. Nekaj časa je bila celo voditeljica na nacionalni televiziji.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.