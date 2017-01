Ste videli, kaj sta Kosovarja počela na počivališču v Ljubljani?

LOM – V nedeljo ponoči okrog 3. ure so policiste obvestili o drzni tatvini na počivališču Lom II.

Ugotovili so, da sta neznana storilca odtujila žensko torbico oškodovanke (državljanke Romunije), ki je spala v kombiju. S kraja sta se odpeljala neznanca v belem vozilu, delno znanih registrskih oznak.

Pri pregledu terena so policisti na počivališču našli odvrženo, prazno torbico. Nadalje je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je v sosednjem parkiranem kombiju prišlo do poskusa tatvine, ko je neznani storilec pristopil k vozilu in s sedeža odtujil manjšo moško denarnico. Dejanje je videl očividec, ki je bil tedaj v vozilu, in neznanca opozoril, naj denarnico vrne, kar ta je tudi storil.

Na podlagi zbranih obvestil prič in podanega opisa storilcev so policisti na mejnem prehodu Fernetiči ustavili belo škodo octavio, slovaških registrskih oznak, v kateri sta bili dve osebi. Osebama (državljanoma Kosova, za bivanje prijavljena na Madžarskem) so policisti za nujno potreben čas odvzeli prostost. Zasegli so jima predmete, ki izvirajo iz kaznivega dejanja. Po končanem postopku sta bila izpuščena. Kazensko ju bodo ovadili, so sporočili iz PU Ljubljana.