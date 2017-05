Ste slišali, kako si je prislužil 2420 evrov globe?

NOVO MESTO – Novomeški policisti so v noči na soboto med kontrolo prometa v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje in kršitev cestnoprometnih predpisov ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva znakov policistov ni upošteval. 42-letni kršitelj ni hotel sodelovati v policijskem postopku, odklonil je tudi opravljanje preizkusa, ki so mu ga odredili zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo najmanj 2420 evrov. Vozniku motornega vozila so izrekli tudi 23 kazenskih točk, so sporočili iz PU Novo mesto.