Ste slišali, kaj se mu je zgodilo na Barju? Previdno!

LJUBLJANA – V petek okrog 8. ure so policiste obvestili o drzni tatvini na počivališču Barje.

Na kraju so ugotovili, da je oškodovanca (državljana Črne gore, tujca v tranzitu) v vozilu prebudil neznani moški, ki je potrkal na okno in ga seznanil, da na vozilu odprta vrata. Neznani moški se je odpeljal naprej, oškodovanec pa je izstopil iz vozila in zaprl zadnja vrata. Med tem je drugi neznani moški izkoristil njegovo nepazljivost in z voznikovega sedeža odtujil torbico z vsebino.

Z dejanjem je oškodovan za približno 400 evrov, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.