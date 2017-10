Ste slišali, kaj se ji je zgodilo sredi Ljubljane?

LJUBLJANA – V torek okrog 19. ure so policiste obvestili o drzni tatvini, ki se je zgodila na Kranjčevi ulici.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je oškodovanka na parkirišču sedla v svoje vozilo in na sopotnikov sedež odložila torbico. Takrat je za zdaj še neznani storilec (približno 170 cm visok, običajne postave, v hlačah sive barve, čez glavo je imel kapuco sive barve) odprl prednja desna vrata in s sedeža odtujil torbico.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, poroča PU Ljubljana.