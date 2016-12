Ste slišali, kaj se je zgodilo v zdravstveni ustanovi?

KRANJ – Neznanec je v torek popoldne vlomil v pisarno podjetja v Radovljici in odtujil dve ročni uri, v sredo ponoči pa je bilo na Jesenicah vlomljeno v gostinski lokal in odtujena pijača.

Eno tatvino predmeta so v torek obravnavali kranjski policisti: neznanec je ženski v zdravstveni ustanovi odtujil jakno, v kateri so bili ključi avtomobila, so sporočili iz PU Kranj.