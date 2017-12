Ste slišali, kaj se je zgodilo v Ljubljani?

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 10. ure so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini, ki sta jo izvršila neznana moški in ženska v trgovini na Linhartovi cesti v Ljubljani. Do oškodovanke je med nakupovanjem pristopila neznanka in jo zamotila s pogovorom v tujem jeziku. Njeno nepozornost je izkoristil neznanec in ji iz žepa jope odtujil denar, ki ga je spravila pred tem na bankomatu, ko je opravila dvig denarja. Oškodovala sta jo za 430 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.