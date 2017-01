Ste slišali, kaj se je zgodilo v Ljubljani?

LJUBLJANA – V petek (13. januar) okrog 21.15 so bili policisti obveščeni o ropu, ki sta ga izvršila dva neznanca na Zarnikovi ulici v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da sta pristopila do moškega in od njega zahtevala denar. Ker jima ga ni želel izročiti, sta ga napadla in mu sama odtujila denarnico. Zdravniško pomoč je oškodovanec odklonil. Policisti nadaljujejo preiskavo dogodka, so sporočili iz PU Ljubljana.

Opis neznancev:

1. moški: star 18 do 20 let, visok 180 do 190 cm, močnejše postave, okroglega obraza, oblečen v bundo temne barve z logotipom (Kopko), temne hlače, na glavi je imel črno volneno kapo;

2. moški, star 18 do 20 let, visok 170 do 175 cm, suhe postave, oblečen v temno bundo z logotipom Helley Hansen na levi strani prsi, temne hlače, na glavi je imel temno volneno kapo.