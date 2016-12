Ste slišali, kaj se je zgodilo v Ljubljani?

LJUBLJANA – V soboto okrog 2.15 so policiste obvestili o ropu na Trgu republike.

Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je do oškodovanca prišel neznani moški in ga prosil, ali mu posodi mobilni telefon. Ko mu ga je izročil, ga je neznani storilec udaril v predel obraza in zbežal.

Oškodovanec je bil vidno poškodovan (odrgnina), vendar je zdravniško pomoč na kraju odklonil.

Policisti nadaljujejo preiskavo, so sporočili iz PU Ljubljana.