Ste slišali, kaj se je zgodilo v lekarni?

ŠKOFJA LOKA – Neznani storilec je v ponedeljek okoli 18. ure na Spodnjem trgu vstopil v lekarno in v trenutku, ko v prodajnem prostoru ni bilo nikogar, odtujil nekaj denarja. Po tatvini je prostor zapustil.

»Izkoristil je priložnost in nepazljivost zaposlenih, ki so opustili osnovne samozaščitne ukrepe, saj nekaj časa v prodajnem prostoru ni bilo nikogar, stvari pa so bile puščene brez nadzora,« poroča PU Kranj.

O storilcu policisti še zbirajo obvestila.