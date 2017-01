Ste slišali, kaj se je zgodilo v Kamniku? Vrgel jo je v policista in pobegnil

LJUBLJANA – Kamniški policisti so v soboto odvzeli prostost 38-letnemu moškemu, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja velike tatvine, vloma v gostinski lokal v Kamniku 13. januarja 2017. Iz notranjosti je odtujil kovinsko blagajno in 19 zavojev cigaret. Po dejanju je bil pri begu zaloten od policistov, vendar je proti policistu odvrgel registrsko blagajno in zbežal.

Osumljeni je bil 16. januarja priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor. 38-letnik je bil že obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, so sporočili iz PU Ljubljana.