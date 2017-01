CELJE – V soboto okoli štirih zjutraj je celjske policiste nekdo obvestil, da je na Aškerčevi ulici opazil žensko, ki je z ostrim predmetom poškodovala pnevmatike na več vozilih. Policisti so ugotovili, da je to počela 42-letna Celjanka. Po doslej zbranih podatkih je največ vozil poškodovala na območju Nušičeve, Pohorske, Vrunčeve, Stritarjeve, Brodarjeve in Okrogarjeve ulice.

Preiskava še poteka, nato pa bodo policisti 42- letnico kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari. Do zdaj je prijave o poškodovanjih pnevmatik podalo 93 (!) občanov, po zbranih podatkih pa je poškodovala še dosti več vozil.