LJUBLJANA – V ponedeljek ob 17.20 so PU Ljubljana obvestili o nevarni vožnji voznika porscheja na območju nakupovalnega središča BTC. Policisti so voznika (27) izsledili in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (1,19 mg/l).

Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, so sporočili iz PU Ljubljana.