Ste slišali, kaj se je zgodilo natakarici v Kočevju?

KOČEVJE – Včeraj okrog 19.50 so PU Ljubljana obvestili o ropu, ki ga je izvršil 35-letni moški. Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je v gostinski lokal vstopil zamaskiran in od natakarice zahteval denar. Pri tem ni imel orožja ali drugega nevarnega predmeta. Natakarica mu je izročila denar, moški pa je nato odšel.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in dokazov so policisti ugotovili identiteto osumljenca in ga prijeli ter pridržali. Delo nadaljujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.