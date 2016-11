Ste slišali, kaj se je zgodilo na Zaloški cesti?

LJUBLJANA – V sredo okoli 21. ure je 33-letni voznik, ki je po Zaloški cesti vozil z neprilagojeno hitrostjo, trčil v tri parkirana osebna vozila.

O prometni nesreči so policiste obvestili okoli 21. ure. Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja so ugotovili, da je 33-letni državljan Bosne in Hercegovine vozil osebno vozilo znamke BMW po Zaloški cesti iz smeri središča Ljubljane proti Kajuhovi ulici z neprilagojeno hitrostjo, zaradi česar je izgubil nadzor in trčil v pravilno parkirana osebna vozila citroen berlingo, citroen picasso in toyota verso. Po trčenju se je vozilo prevrnilo na streho.

Odvzeli so mu dovoljenje

Voznik je v nesreči utrpel lažje poškodbe.

Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal prisotnost alkohola, zaradi česar mu je bil nato odrejen še strokovni pregled na ISM Ljubljana. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje pa so o nesreči zapisali, da so gasilci GB Ljubljana zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in postavili vozilo nazaj na kolesa.