Ste slišali, kaj se je zgodilo na poti na Triglav?

BOHINJ – V nedeljo ob 7.25 so na Uskovnici v občini Bohinj posredovali reševalci postaje GRS Bohinj in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči.

V koči na Uskovnici je bil pohodnik, ki je bil namenjen na Triglav s svojo skupino. Zaradi nenadne izgube zavesti je potreboval pomoč zdravnika. Na kraju dogodka je ugotovljeno, da planinec stalno izgublja zavest. Ker vzroka za to niso mogli ugotoviti, so mu nudili prvo pomoč na kraju dogodka, nato pa so ga s policijskim helikopterjem prepeljali v bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.