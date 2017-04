Ste slišali, kaj se je zgodilo na Kidričevi cesti?

KRANJ – Neznani storilec je v ponedeljek okoli 16.10 pred živilsko trgovino na Kidričevi cesti starejši oškodovanki iz rok iztrgal nakupovalno vrečko z živili in s karticami.

Peš se ji je približal oziroma jo je dohitel s hrbtne strani in ji odtujil predmete, po tatvini pa je pobegnil. Šlo naj bi za mlajšega moškega.

»Da bi se izognili tovrstnim oškodovanjem, svetujemo ločevanje denarnic in drugih vrednih predmetov od živil in podobnega, kar se običajno nosi v vrečkah, košarah in podobnih stvareh za prenašanje ali hranjenje česa,« so zapisali v poročilu PU Kranj.