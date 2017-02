Ste ju videli? Vlomila in pobegnila, škode za 11 tisočakov

FRAM – Neznana storilca sta v sredo okrog 2.20 vlomila v hišo v Framu, kamor sta vstopila tako, da sta uničila cilindrični vložek vhodnih vrat kurilnice.

Pregledala sta garažo in nekaj prostorov v hiši, nakar ju je v kuhinji zalotila žena oškodovanca. Storilca sta nato pobegnila in odnesla več kosov zlata ter nekaj gotovine. Lastnike sta oškodovala za 11.000 evrov.

Opis storilcev

Moška sta stara med 35 in 40 leti. Eden je visok približno 170 centimetrov in ima izrazito belo polt, drugi pa je nižji, visok okrog 165 centimetrov. Oba sta nosila črne oziroma temne kape, a ne čez obraz. Oblečena sta bila v temni bundi in temne hlače.

Če kar koli veste o primeru, obvestite policijo na interventno telefonsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.