Ste ju videli? Takšna sta moška, ki sta kradla v trgovini

LJUBLJANA – V sredo okrog 11.30 so PU Ljubljana obvestili o tatvini denarja v trgovini v Domžalah, ki sta jo izvršila dva neznana moška en dan prej v popoldanskem času. Vstopila sta v trgovino, prvi je prodajalko zamotil s pogovorom o nakupu čevljev, drugi pa je izkoristil njeno nepozornost in iz blagajne odtujil denar.

Opis storilcev

Prvi je mlajši moški, star okoli 25 let, visok 170 do 180 centimetrov, oblečen je bil v črno jakno s kapuco in črne hlače, obut pa v športne copate z belim podplatom, vidno je imel tetovažo na levi strani vratu. Drugi je star okoli 40 let, visok okoli 180 cm, oblečen je bil v svetle kavbojke in z daljšo črno jakno, na glavi je imel kapo s senčnikom, obut pa je bil v rjave čevlje.