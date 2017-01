Ste ga videli? Potisnil jo je, da je padla, in okradel

LJUBLJANA – V četrtek okrog 15.15 so policiste obvestili o dogodku na Einspilerjevi ulici, v katerem je bila poškodovana ena oseba.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da je po do zdaj zbranih obvestilih znano, da je do oškodovanke od zadaj prišel neznani storilec, jo potisnil, da je padla, in ji odtujil torbico z vsebino.

Oškodovanka je ob tem utrpela lahke telesne poškodbe in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center.

Ob tem so na PU Ljubljana dodali opis storilca. Šlo naj bi za moškega nižje postave, visokega približno 170 centimetrov. Oblečen je bil v temna oblačila, ob dejanju pa ni spregovoril.

Po izjavi oškodovanke je bilo na ulici nekaj mimoidočih, zato policija prosi tiste, ki imajo koristne informacije o dogodku, da jih sporočijo na interventno številko 113 ali na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad (01 589 6000).