Ste ga videli? Hotel je oropati bančno poslovalnico

NOVA GORICA – Nekaj minut pred 9. uro je neoborožen neznanec poskusil oropati bančno poslovalnico v središču Nove Gorice, v Ulici tolminskih puntarjev. Po prvih ugotovitvah policije gre za moškega, starega okoli 40 let, visokega približno 180 cm in srednje postave. Oblečen je bil v temno modro trenirko, na glavi pa je nosil temnejšo kapo s ščitnikom in temna očala.

Kriminalisti in policisti PU Nova Gorica še intenzivno preiskujejo okoliščine ropa bančne poslovalnice. Neznanec je od uslužbenke poslovalnice zahteval denar, nato pa je prostore hitro zapustil, ne da bi kaj odtujil. Med ropom nihče ni bil poškodovan, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Policija prosi vse morebitne očividce oz. vse, ki bi glede ropa bančne poslovalnice imeli kakršne koli informacije, da jih sporočijo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oz. pokličejo najbližjo policijsko postajo.