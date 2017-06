Ste ga videli? Bežal od Kranja do Ljubljane, potem še peš

KRANJ – Kranjski policisti so včeraj zvečer obravnavali voznika, ki je z nevarno vožnjo med Kranjem in Ljubljano huje kršil prometna pravila in zelo ogrožal varnost mnogih udeležencev cestnega prometa, poroča tiskovni predstavnik Bojan Kos. Vožnjo voznika, ki je vozil osebni avtomobil peugeot 508 SW bele barve kranjskih registrskih oznak, policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti javnega prometa in iščejo priče, s katerimi se je med vožnjo srečal ali jih je kakor koli ogrožal.

Bežal po mestnih ulicah

Za voznikom so policisti v rednem nadzoru prometa včeraj okoli 21.10 zapeljali na Cesti Staneta Žagarja v Kranju, a jim ni ustavil. S pospešeno in zelo nevarno vožnjo je začel bežati po mestnih ulicah Kranja, brez zaviranja je prevozil več rdečih luči, za vožnjo je uporabljal celotno vozišče, v križiščih je z avtomobilom zaradi zelo prehitre vožnje izgubljal stik s podlago in je drsel po vozišču. Kos poroča, da je celo v ulicah, kjer je omejitev hitrosti 40 km/h in kjer so fizične ovire za umirjanje prometa, vozil še enkrat hitreje, kot bi smel. Še bistveno hitreje pa je vozil po Cesti Staneta Žagarja, ki je ena bolj obremenjenih cest skozi Kranj.

V semaforiziranem križišču na Planini, kjer se križajo Cesta Staneta Žagarja ter Cesta Jaka Platiše in Šuceva ulica, je z vožnjo v rdečo luč tudi izsilil prednost vozniku avtomobila srebrne barve, ki ga policisti prosijo, da pokliče 113 ali anonimni telefon 080 1200. Voznike je slepil z vklapljanjem dolgih in zasenčenih luči ter jim trobil.

Prehiteval tudi po desni

»Zelo nevarno pa je vozil, izsiljeval in prehiteval tudi še več kilometrov med Kranjem in avtocestnim priključkom Kranj vzhod pred Šenčurjem, kjer je zapeljal na avtocesto in hujše prekrške pri še precej večji hitrosti nadaljeval. Na avtocesti do Ljubljane je vozila nevarno prehiteval po voznem, odstavnem in pospeševalnem pasu, cestninsko postajo je prevozil z najmanj še enkrat večjo hitrostjo, kot je dovoljeno, zelo prehiter je bil tudi pri vožnji skozi predor Šentvid. Voznik je vozila v gostem prometu ves čas prehiteval impulzivno, sunkovito in zelo nevarno, na priključku Ljubljana Brdo pa je avtomobil ustavil in peš pobegnil, vozilo pa pustil, da se je samo nenadzorovano premikalo naprej. Policisti so zato razbili steklo na avtomobilu in ga ustavili, voznika, ki je brez vozniškega dovoljenja, pa so prijeli in ga obravnavajo zaradi kaznivega dejanja,« napeto dogajanje opisuje Kos.

V avtomobilu še dva in žival

Voznik je v avtomobilu vozil še dva potnika in žival. Avtomobil so mu zasegli. Pri prijetju so gorenjski policisti sodelovali z ljubljanskimi.

Ker gre pri ravnanju voznika za nedopustno in nevarno dejanje ter mnoge življenjsko ogrožajoče situacije, prosijo voznike in druge, ki so bili včeraj priče nevarni vožnji voznika belega avtomobila peugeot 508 SW kranjskih registrskih oznak ali pa so bili z njegovo vožnjo kakor koli ogroženi, da se čim prej javijo policiji na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.