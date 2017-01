Ste bili priča trčenju rdečega avta in mlajše peške?

RADOVLJICA – Radovljiški policisti obravnavajo prijavo o prometni nesreči, ki se je danes okoli 7. ure zgodila na Gorenjski cesti v Radovljici. V nesreči sta bila udeležena mlajša peška in neznani voznik verjetno rdečega avtomobila, ki je vozil iz Radovljice v smeri Lesc in je na prehodu za pešce zadel peško, so sporočili iz PU Kranj.

Voznik in peška sta po nesreči govorila, šele kasneje pa se je izkazalo, da je peška lažje poškodovana.

Zaradi razjasnitev okoliščin nesreče prosijo na PU Kranj voznika ali priče, da kakršne koli podatke o tem dogodku sporočijo na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.